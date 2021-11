WM-Quali: Portugal unterliegt Serbien - Spanien löst Ticket für Katar

Renato Sanches hatte die Portugiesen in der 2. Minute in Führung gebracht. Serbien glich in Person von Dusan Tadic nach einem großen Patzer von Portugal-Torwart Rui Patricio aus (33.). In einer dramatischen Schlussphase sorgte der eingewechselte Top-Torjäger Aleksandar Mitrovic (90.) für Ekstase bei den Serben. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)