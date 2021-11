WM-Qualifikation Mbappé dreht bei Frankreich auf - Endspiel für Niederlande

In Paris fabrizierte Mbappe (6., 12., 32.) einen frühen Hattrick, Treffer Nummer vier folgte in der 87. Minute. Nie zuvor hatte der Angreifer in einem Spiel für Frankreich auch nur drei Tore geschossen - jetzt stieß er mit gleich vier Treffern in neue Sphären vor. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)