WM-Qualifikation: Peru feiert wichtigen Sieg gegen Kolumbien

Peru hat einen wichtigen Schritt in Richtung direkter Qualifikation für die Fußball-WM gemacht. Beim 1:0 (0:0) am 15. Spieltag in Kolumbien feierten die Peruaner kurz vor Schluss ihren dritten Sieg in Folge und stehen mit nun 20 Punkten auf dem vierten Platz in der Südamerika-Qualifikation.