Irrtum der Finanzverwalter: Dänen-Verband stößt Katar-Anleihen ab

Der Verband will sich allerdings außer an der Börse auch in der Öffentlichkeit sichtbar von Katar abgrenzen. Erst kürzlich erzielte die DBU in Verhandlungen mit ihren Sponsoren eine Einigung, dass Spieler und Betreuerstab bei Übungseinheiten während ihres WM-Aufenthaltes am Golf Trainingskleidung mit kritischen Botschaften gegen die Missstände im Land des WM-Gastgebers tragen können.