Nach Freilos ins Play-off-Endspiel: Schweden fürchtet Wettbewerbsvorteil für Polen

Polen um Superstar Robert Lewandowski war direkt in die letzte Play-off-Runde in Europa eingezogen, nachdem der Weltverband FIFA den vorgesehenen Auftaktgegner Russland aufgrund des Kriegs in der Ukraine ausgeschlossen hatte. In seinem letzten Duell um einen Startplatz bei der Winter-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) trifft Polen am 29. März auf den Sieger der Partie Schweden gegen Tschechien, die fünf Tage vorher stattfindet.