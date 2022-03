WM 2022: Chile scheitert gegen Uruguay - das Ende einer Ära?

Die jüngsten Ereignisse lassen diese Heldentaten jedoch wie Erfolge längst vergangener Tage wirken. Am Dienstag verlor Chile im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay mit 0:2, was das Aus für die Weltmeisterschaft im Winter in Katar zur Folge hat. Schon 2018 schafften es La Roja nicht, in die Endrunde der Weltmeisterschaft einzuziehen. Nun die erneute Schmach. Für die Altstars um Arturo Vidal und Co. eine Katastrophe. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)