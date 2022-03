WM-Qualifikation, Playoffs: Gareth Bale gegen Österreich fit - spanische Medien spotten wegen Clásico

In der laufenden Saison stehen mickrige 270 Minuten Einsatzzeit auf seinem Blatt, samt einem Treffer und zweier Gelben Karten. Auch in den Jahren davor, inklusive der Leihe zu Tottenham Hotspur, waren Bales Leistungen nicht mehr annähernd so stark wie zu seiner Blütezeit zwischen 2016 und 2018, als er mit Real drei Mal in Folge die Champions League gewann. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)