WM 2022: Kylian Mbappé verärgert Fans mit Aussagen zu Südamerika - Fabinho und Abreu reagieren

„Der Vorteil, den wir hier haben, ist, dass wir immer Spiele auf hohem Niveau haben, wir haben zum Beispiel die Nations League. Wenn wir zur WM kommen, werden wir bereit sein“, sagte Mbappé und ergänzte: „Argentinien und Brasilien spielen nicht auf einem hohen Niveau, um zur Weltmeisterschaft zu kommen. In Südamerika ist der Fußball nicht so weit fortgeschritten wie in Europa.“