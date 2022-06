Schottland - Ukraine heute LIVE: WM-Quali-Playoffs im TV, Stream, Ticker

Nun müssen zwei Siege her, um sich für die WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) zu qualifizieren. Bei einem Sieg gegen die Schotten wartet am Sonntag in Cardiff das Playoff-Finale gegen Wales. Von der WM-Teilnahme träumt die ganze Ukraine - es wäre ein Hoffnungsschimmer in düsteren Zeiten.