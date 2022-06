WM 2022 in Katar: Das sind die Teilnehmer und Gruppen

Der dritte deutsche WM-Gruppengegner wird am 14. Juni zwischen Costa Rica (CONCACAF) und Neuseeland (Ozeanien) ermittelt. Am 7. Juni stehen sich zunächst Australien und die Vereinigten Arabischen Emirate gegenüber und ermitteln einen weiteren Asienvertreter, der Sieger trifft am 13. Juni auf den Südamerika-Vertreter Peru.