WM 2022: Mumm hat Infantino nicht und nie gehabt - Kommentar zum FIFA-Fiasko rund um Katar

Der Ärger über die erneute Spielplanänderung bei der WM 2022 in Katar ist noch nicht verflogen. Nicht weil die Änderung an sich stattgefunden hat; der Vorgang ist eine Petitesse. Sondern weil die Nachricht erstens so spät reintropfte und zweitens das Fass zum Überlaufen brachte. (BERICHT: FIFA will offenbar WM-Start verlegen)