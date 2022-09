Eric Cantona kritisiert Werben für Katar - „Ehemalige Spieler machen großen Fehler“

„Ich denke, sie machen einen großen Fehler, einen großen, großen Fehler. Das würde ich auf keinen Fall tun. Ich mache genau das Gegenteil. Bereits Januar 2022 habe ich das gesagt. Vielleicht war ich der Erste“, antwortete Cantona in einem Interview mit The Athletic auf die Frage, ob er Werbung für das Turnier in Katar machen würde.