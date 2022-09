VfB-Boss Wehrle reist trotz Homosexualität nach Katar - auch wenn er "vielleicht nicht willkommen" ist

Die Kritik an der von der deutschen und sieben weiteren Mannschaften vorgestellten Kapitänsbinde kann Wehrle nicht ganz nachvollziehen. Die von vielen Seiten geforderte Regenbogen-Aussage sei "Bestandteil dieser One-Love-Message", sagte der 47-Jährige: "Egal woher du kommst, was du hast, was du glaubst oder wen du liebst - einfach alle Menschen müssen willkommen sein."