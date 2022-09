WM 2022: Niederlande dank van Gaal zurück in der Spur - Geheimfavorit auf Titel?

Mit der Form, die die Elftal seit seiner Übernahme an den Tag legt, stehen die Chancen jedenfalls nicht schlecht. Nach 15 Spielen sind sie immer noch ungeschlagen. Elf Siege und vier Remis stehen zu Buche. Doch auf Ergebnis spielen lassen, konnte der 71-Jährige schon immer. Nicht ohne Grund wurde ihm, nachdem er die Niederlande auf Platz drei in Brasilien führte, sein zäher Zerstörer-Fußball vorgeworfen, der so gar nicht in die niederländische Spielphilosophie passt.