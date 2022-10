Amnesty-Bericht: Erneute Kritik an Bedingungen in Katar

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat in ihrem finalen Kurzbericht vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in einem Monat erneut Kritik am Gastgeberland Katar und der FIFA geübt. Zwar gebe es seit der Arbeitsreform im Jahr 2017 „merkliche Verbesserungen“ für in Katar arbeitende Migranten, doch die Reformen würden „bis heute nicht effektiv umgesetzt“.