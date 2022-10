Donezk-Chef fordert Irans WM-Ausschluss

„Schachtar fordert die FIFA und die gesamte internationale Gemeinschaft auf, der iranischen Nationalmannschaft aufgrund der direkten Beteiligung des Landes an Terroranschlägen gegen Ukrainer sofort zu verbieten, bei der Weltmeisterschaft zu spielen“, sagte Sergej Palkin am Montag in einer in sozialen Netzwerken veröffentlichten Erklärung.