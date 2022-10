Menschenrechte: Kirche fordert DFB-Einsatz in Katar

Die Evangelische Kirche in Deutschland fordert den Deutschen Fußball-Bund auf, sich für die Menschenrechte im WM-Gastgeberland Katar einzusetzen. "Helfen Sie, die unselige Instrumentalisierung des Fußballs zum Zwecke des sportswashing zu beenden", schrieben die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus und der EKD-Sportbeauftragte Thorsten Latzel am Freitag an DFB-Präsident Bernd Neuendorf.