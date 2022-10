Nach Emir-Wutrede: Neuer Vorfall mit LGBT-Aktivist in Doha

Tatchell, der bereits in Russland im Vorfeld des WM-Turniers 2018 wegen seiner Proteste für LGBT-Rechte vorübergehend in Haft gekommen war, berichtete über seine Festnahme auf einem Gehweg in Katars Hauptstadt Doha und exakt 49-minütige Bewachung durch neun Polizisten. In dem Zeitraum hätten die Beamten Fotos und Videos vom mitgeführten Handy eines Kollegen gelöscht.