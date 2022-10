WM 2022: Kein Public Viewing in Lille, Straßburg und Rodez

Die französischen Städte Lille, Straßburg und Rodez werden während der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) auf Public Viewing auf Großbildschirmen verzichten. „Wir werden kein Spiel auf einer riesigen Leinwand übertragen“, kündigte die sozialistische Bürgermeisterin von Lille, Martine Aubry, in einem Tweet an.