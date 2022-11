WM 2022: Australien vor Frankreich-Duell gelassen

Keinesfalls wolle man sich von der stark besetzten Equipe Tricolore einschüchtern lassen. „Wir gehen in jedes Spiel mit der angemessenen Menge an Respekt“, betonte Kapitän Matthew Ryan: „Wir wollen nicht in Ehrfurcht erstarren oder überwältigt sein, das würde uns nur von unserem eigenen Spiel abhalten.“