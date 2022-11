Bundesliga-Barometer: DFB-Fans glauben an Aus im Viertelfinale - Brasilien Titelfavorit

Fast 27 Prozent der Teilnehmer glauben an ein Aus im Viertelfinale. Die Hoffnung, dass nicht wie vor vier Jahren bereits nach drei Gruppenspielen Schluss ist, ist somit vorhanden. So ganz scheinen die Fans aber noch nicht überzeugt von der aktuellen Verfassung des DFB-Kaders. Demnach vermuten beinahe 19 Prozent das Aus im Achtelfinale, rund 15 Prozent der Teilnehmer glauben sogar, dass die deutsche Mannschaft schon wieder in der Vorrunde rausfliegt.