WM 2022: Deschamps ohne Furcht vor Weltmeister-Fluch

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps fürchtet sich trotz der großen Verletzungssorgen der Grande Nation nicht vor dem Weltmeister-Fluch. „Wir denken nicht darüber nach, was sein könnte. Es gibt diese Statistik, aber unser Team hat seine eigene Reise vor sich“, sagte der 54-Jährige am Montag in Doha.