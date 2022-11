DFB-Training mit Mädchen als FIFA-Nebelkerze

Und so übten unter Flutlicht in der "roten Burg" Mädchen aus dem Libanon, den USA, aus Frankreich, Tunesien, Ägypten, Schweden, Indien - und angeblich sogar aus Katar. Allesamt Kinder von dort arbeitenden Eltern und Mitglieder der Akademie des von Katar alimentierten französischen Meisters Paris St. Germain in Doha. Von PSG!