Doan: "Keine Freunde bis zum neuen Jahr"

Trotz der kniffligen Aufgabe in der Vorrunde, in der Japan außerdem auf Costa Rica (27. November) und Spanien (1. Dezember) trifft, glaubt Doan fest an den Sprung in die K.o.-Phase. "Wir haben viele gute Spieler, mit so viel Potenzial. Wir haben eine große Chance, ins Achtelfinale einzuziehen", sagte der 24-Jährige.