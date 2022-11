WM 2022: Kimmich doch Rechtsverteidiger? Flick lässt aufhorchen

„Sie können wirklich davon ausgehen, dass wir jede Personalie und jede Position diskutieren. Das tun wir vor jedem Spiel. Es ist unsere Aufgabe als Trainerteam, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie top besetzt ist“, sagte der Bundestrainer am Donnerstag in Al-Shamal. (DATEN: WM-Spielplan 2022)