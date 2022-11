Freiburger Kyereh im WM-Kader von Ghana

Ghana trifft in der Gruppe H zum Auftakt am 24. November auf Portugal, es folgen die Duelle mit Südkorea am 28. November und Uruguay am 2. Dezember. Interimscoach Addo hat für das WM-Ende bereits seinen Rückzug als Nationaltrainer angekündigt. Danach arbeitet er wieder komplett als Toptalente-Trainer für Borussia Dortmund. - Das WM-Aufgebot von Ghana: