WM 2022: Kanada will ersten WM-Sieg: "Wieder Geschichte schreiben"

Nationaltrainer John Herdman peilt trotz des vorzeitigen Ausscheidens Kanadas den ersten WM-Sieg an. „Wir gehen in dieses Match, um wieder Geschichte zu schreiben. Wir haben große Schritte gemacht“, sagte der Engländer vor der letzten Gruppenpartie am Donnerstag (16.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) gegen Marokko: „Die Spieler freuen sich darauf. Sie spielen für ihre Familien.“ (DATEN: Spielplan der WM 2022)