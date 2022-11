WM 2022: Thorsten Kinhöfer sieht halbautomatische Abseitserkennung skeptisch

Er befürchte „durch immer mehr Technik die schleichende Entmachtung der Unparteiischen“, schrieb Kinhöfer in seiner BamS-Kolumne: „Wozu werden wir in Zukunft noch Schiedsrichterassistenten an den Linien brauchen, wenn sie nicht mehr über Abseits entscheiden werden? Brauchen wir irgendwann überhaupt noch Referees im eigentlichen Sinne, wenn eh alles technisch geprüft und vermessen wird?“