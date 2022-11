KSC-Profi Ambrosius verpasst WM verletzt: "Sehr ärgerlich"

Der Innenverteidiger hatte sich am Samstag beim 1:4 gegen Holstein Kiel kurz vor Spielende am Oberschenkel verletzt. Ambrosius, der als Sohn ghanaischer Eltern in Hamburg geboren wurde, hatte bereits den Sprung in das vorläufige WM-Aufgebot von Nationaltrainer Otto Addo geschafft. Auf sein Debüt für Ghana wartet die Leihgabe des Hamburger SV aber noch.