WM 2022: Letzte WM? Neuer lässt aufhorchen

Zu klaren Meinungsäußerungen animiert Neuer auch seine Kollegen in Bezug auf die umstrittene WM in Katar. „Das Wichtigste ist, dass wir uns als meinungsstarke Spieler vor Ort in einem Interview nicht verstecken oder Angst haben. Jeder sollte seine Meinung äußern“, forderte der Bayern-Star. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)