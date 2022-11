„Love“ auf dem Kragen: FIFA verbietet belgische Trikots

Der WM-Dritte von 2018 bestreitet sein erstes Gruppenspiel am Mittwoch (20.00 Uhr/MEZ/ARD und MagentaTV) gegen Kanada. Das nunmehr „lieblose“ Auswärtstrikot kommt möglicherweise erstmals in der letzten Vorrundenbegegnung am 1. Dezember (16.00 Uhr MEZ) gegen Vize-Weltmeister Kroatien zum Einsatz.