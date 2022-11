WM 2022: Mund-Zu-Protest - Niederlande will DFB-Team nicht nacheifern

Er selbst werde es halten wie bisher und sich auch weiterhin nicht zu solchen Themen äußern, führte der 71-Jährige aus. Die Niederlande gehörte zu den Teams, die in Katar eigentlich die „One Love“-Binde tragen wollten, ehe der Weltverband FIFA mit Sanktionen drohte. Für die Mannschaften sei das Turnier „exzellent organisiert“, so van Gaal. In dieser Hinsicht gebe es ohnehin keinen Grund für „Kritik“. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)