WM 2022: Mexikaner Ochoa und Guardado schreiben WM-Geschichte

Neben Guardado (Betis Sevilla) und Ochoa (CF America) war am Dienstag in Katar schon Lionel Messi (Argentinien) dem exklusiven „Fünfer-Klub“ beitreten. Auch Cristiano Ronaldo (Portugal), der mit Portugal am Donnerstag gegen Ghana (17.00 MEZ) ins Turnier startet, erlebt in Katar seine fünfte WM.