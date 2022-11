„One Love“-Binde: DFB nimmt Geldstrafe in Kauf

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will sich von einer möglichen Sanktion durch den Weltverband FIFA für das Tragen der „One Love“-Armbinde nicht abschrecken lassen. „Ich bin durchaus bereit, eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf kurz vor dem WM-Beginn am Freitag: „Das ist keine politische Äußerung, sondern eine Statement für die Menschenrechte.“