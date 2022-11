WM 2022: Southgate gibt grünes Licht für Kane-Einsatz gegen USA

Mit einem Sieg am Freitag können die Three Lions vorzeitig das Achtelfinal-Ticket lösen. Kane, der anfällig für Knöchelverletzungen ist, war gegen den Iran nach einer Grätsche gegen ihn in der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden. Er hatte am Dienstag aber eine leichte Trainingseinheit absolviert. (DATEN: WM-Spielplan 2022).