WM 2022: Bellingham eröffnet Englands Spektakel gegen Iran

Im zweiten Durchgang waren es erneut Saka (62.) und Marcus Rashford (71.) sowie Jack Grealish (90.), die am Sieg der Three Lions keinen Zweifel mehr aufkommen ließen. Doppeltorschütze Saka war nach dem Match vollkommen überwältigt. „Ich kann das Gefühl nicht beschreiben, es ist unglaublich. Ich bin so glücklich und so stolz. Wir haben auch noch gewonnen, also ist es ein ganz besonderer Tag.“