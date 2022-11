Sportwetten: Brasilien und Portugal klare Favoriten

Fußball-Rekordweltmeister Brasilien mit Superstar Neymar und Ex-Europameister Portugal mit dem fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo gehen am Donnerstag jeweils als klare Favoriten in ihre ersten WM-Spiele in Katar. Während die Portugiesen um CR7 mit einer Siegquote von 1,39 bei bwin auf Ghana (Quote 8,75) treffen, geht die brasilianische Selecao mit einer Quote von 1,49 ins Spiel gegen Serbien (Quote 6,50).