Thuram über Vater Lilian: „Er hat mir sehr geholfen“

Frankreichs Nationalstürmer Marcus Thuram nimmt die ständigen Fragen nach seinem Vater Lilian auch bei der Fußball-WM in Katar mit Humor. „Er ist mein Vater, ich liebe ihn. Er ist an meiner Seite, seit ich ein Kind bin. Ich habe kein Problem, über ihn zu sprechen, mich macht das stolz", sagte der Torjäger von Bundesligist Borussia Mönchengladbach bei einer Pressekonferenz in Doha.