Werner-Schock! DFB-Stars um Rüdiger, Schlotterbeck und Co. reagieren auf sein WM-Aus

Timo Werner fällt für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar aus. Das vermeldete RB Leipzig am Donnerstag in einer Mitteilung in den sozialen Medien. Der Stürmer der Sachsen verletzte sich beim 4:0-Sieg gegen Shaktar Donezk am Sprunggelenk und musste bereits in der 19. Minute ausgewechselt werden - Diagnose: Riss des Syndesmosebandes!