WM 2022: Bayern-Star Sadio Mané trotz Verletzung im Kader - Nagelsmann reagiert

„Ein frühzeitiger Einsatz nach Verletzungen ist immer kritisch. Klar, dass der Senegal gerne will, dass er spielt. Aber am Ende gibt es immer eine Diagnose. Und wenn er Schmerzen hat, wird er nicht spielen können. Auch wenn der Verband das gerne hätte“, sagte Nagelsmann dazu. „Die Gesundheit steht dann doch über den sportlichen Dingen, das ist bei Sadio so, wie bei jedem anderen auch.“