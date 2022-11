WM 2022: Deutsche Fans fordern Final-Held Mario Götze im DFB-Kader!

Am 20. November eröffnet der Gastgeber das Mega-Turnier gegen Ecuador, die deutsche Mannschaft greift am 23. November gegen Japan in das Turnier ein. Doch bevor der Wettbewerb startet, muss Bundestrainer Hansi Flick sich auf 26 Spieler festlegen, die er mit in den Wüstenstaat nehmen will. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)