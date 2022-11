WM 2022: Deutschland blamiert sich! "Nicht unverdient verloren" - Stimmen zum DFB-Team

Thomas Müller (DFB-Team): „Vom Gefühl her haben wir über weite Strecken eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Natürlich zeichnet sich im Fußball ein gutes Spiel auch dadurch aus, dass man vorne die herausgespielten Chancen, die Überlegenheit in Tore ummünzt. Die Effektivität an beiden Enden hat nicht gepasst. Es ist schon aberwitzig, dass wir mit einer Niederlage dastehen. Aber am Ende des Tages, wenn man sieht, was wir vorne liegenlassen und wie wir am Ende dann die Tore kassieren, würde man im Fußballjargon sagen: nicht unverdient verloren.“ (DATEN: WM-Spielplan 2022)