WM 2022: Deutscher WM-Schock! DFB-Team verpatzt Auftakt nach Japan-Comeback

Hansi Flick, der Bei seiner dritten WM nach 2010 und 2014 erstmals als Chefcoach an der Seitenlinie stand, überraschte einige mit seiner Startformation. So startete Ilkay Gündogan statt Leon Goretzka in der Mittelfeld-Zentrale, Niklas Süle fing als Rechtsverteidiger an. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)