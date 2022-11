WM 2022: Die DFB-PK mit Hansi Flick, Niclas Füllkrug und Christian Günter im Liveticker

Am gestrigen Abend ist der DFB-Tross in der Hauptstadt des Oman Maskat eingetroffen, um sich für die zeitnah anstehende WM in Katar vorzubereiten. Das erste und letzte Testspiel im Rahmen der WM-Vorbereitung absolviert das DFB-Team am Mittwochabend um 18:00 Uhr deutscher Zeit gegen die omanischen Gastgeber, bevor es am Donnerstag ins WM-Quartier in Doha weitergeht. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)