WM 2022: Effenberg mahnt vor Auftaktspiel gegen Japan

Aufgrund seiner Statur und Spielweise habe Füllkrug gute Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten. „Er hat ein hervorragendes Kopfballspiel, dieses robuste, macht die Bälle gut fest. Das haben wir so in dem Sinne in den letzten Jahren nicht gehabt. Der letzte Stürmer, an den ich mich erinnere, war Miro Klose. Also können wir froh sein, dass wir ihn haben“, lobte Effenberg den Stürmer.