WM 2022: Fan-Eklat im argentinischen TV - üble Gesänge gegen Mbappé und Frankreich

Der Clip verbreitete sich zigtausendfach in den sozialen Medien und stieß auf viel Ärger - was aber speziell in Argentinien nicht die einhellige Reaktion war. Ein Journalist der großen Zeitung Clarin erkannte kein Problem und verteidigte die Fans mit den Worten: „Seien wir ehrlich: Die Jungs sind kreativ.“ Im „Fußballkontext“ könne man doch darüber lachen.