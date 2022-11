WM 2022: Frankreich durch Mbappé-Doppelpack gegen Dänemark im Achtelfinale!

Dänemark gab sich aber nicht auf und schlug postwendend zurück! Nach einer Eriksen-Ecke stieg Christensen am höchsten und köpfte wuchtig an Hugo Lloris vorbei ins Tor (68. Min.). Dänemark war plötzlich wieder voll im Spiel und hatte durch Lindström, der an einem stark parierenden Lloris scheiterte, sogar die Chance auf die Führung (73. Min.).