WM 2022: Frankreich zittert - Wird Weltfußballer Benzema zum WM-Start fit?

Der Druck ist umso größer, da der frischgekürte Ballon d´Or-Gewinner an seiner ersten WM seit 2014 teilnehmen soll. Benzema, der am Tag nach dem WM-Finale seinen 35. Geburtstag feiert, laboriert an Schmerzen am linken Oberschenkel. Doch was er genau hat, wird streng geheim gehalten.