WM 2022: Gehen diese Sterne wie Mejbri, Debast oder Issahaku bei der WM auf?

Das ghanaische Supertalent Abdul Fatawu Issahaku könnte bei der WM in Katar definitiv für Furore sorgen. Der 18-Jährige, der in der vergangenen Saison in 27 Spielen 20 Tore für den ghanaischen Klub Steadfast erzielen konnte, wechselte im Sommer zu Sporting Lissabon und unterschrieb dort einen Fünfjahresvertrag mit einer angeblichen Ausstiegsklausel in Höhe von knapp 60 Millionen Euro.