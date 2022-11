WM 2022: Genialer Messi erlöst Argentinien und wendet Gruppen-Aus gegen Mexiko ab!

Nach der 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien wechselte Argentiniens Trainer Lionel Scaloni fünfmal. In der Vierkette kamen Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez und Marcos Acuna neu in die Startelf. Darüber hinaus fing Guigo Rodriguez anstelle von Leandro Paredes an, außerdem erhielt Alexis Mac Allister den Vorzug vor Papu Gomez. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)